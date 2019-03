La Investindustrial di Andrea Bonomi pronta all'acquisto della maggioranza delle auto di Morgan Company

(PRIMAPRESS) - NEW YORK - La Investindustrial di Andrea Bonomi ha annunciato l’acquisizione di una quota di maggioranza della Morgan Motor Company, l’azienda di vetture britannica da 33,8 milioni di sterline di ricavi (poco più di 39 milioni di euro) e produttrice di auto sportive da oltre un secolo. L’accordo prevede che la famiglia, a cui rimane una quota di minoranza, continui a rappresentare il brand e che il management team e i lavoratori entrino nella compagine azionaria. Il fondo di private equity di Andrea Bonomi si occuperà di supportare l’accelerazione dello sviluppo prodotto del brand, nella sua distribuzione a livello globale e nella creazione di eventi dedicati ai clienti. I termini dell’accordo, che sarà probabilmente perfezionato ad aprile, non sono stati resi noti.

Nel mondo dell’automotive di lusso e sportivo Investindustrial aveva già investito in Aston Martin fino alla sua quotazione in Borsa. - (PRIMAPRESS)