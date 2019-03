La compagnia aerea indonesiana Garuda cancella l'ordine di 5 miliardi di dollari per l'acquisto di Boeing 737

(PRIMAPRESS) - INDONESIA - La compagnia di bandiera indonesiana, Garuda, ha cancellato l'ordine del 2014 da quasi 5 miliardi di dollari sui 49 residui Boeing 737Max 8. La decisione giunge a seguito degli ultimi due incidenti avvenuti in Indonesia ed Etiopia. I passeggeri di Garuda "non credono più alla sicurezza" dell'aereo, afferma la società. E' la prima misura di questo genere presa nei confronti dell'aereo della Boeing, che nelle ultime due settimane non è stato più fatto decollare dalle compagnie aeree e dagli Stati. - (PRIMAPRESS)