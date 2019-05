L'automotive assegna i riconoscimenti europei Rising Stars 2019. Tre gli italiani premiati

(PRIMAPRESS) - GOTEBORG (SVEZIA) - Sono gli italiani Valentina Temporelli, Marco Magnanini e Marco Marlia ad essere entrati nella rosa dei 21 premiati che riceveranno il riconoscimento Rising Stars 2019, il programma annuale che premia i dirigenti europei del settore automobilistico nella gestione di medio e alto livello in tutte le discipline, insieme alle aziende che coltivano i futuri talenti della leadership. Valentina Temporelli (42), è Customer relationship mkt di Schaeffler, l’azienda tedesca produttrice di cuscinetti mentre Marco Magnanini (42) è Head of commercial Emea di Maserati. Nel settore dell’innovazione digitale è stato premiato Marco Marlia (40) è CEO e co-fondatore del portale MotorK, la piattaforma che mette in rete tutto il processo d’acquisto di un’automobile facendo dialogare case automobilistiche, concessionari e clienti.

La cerimonia del premio Rising Stars 2019 si terrà al Clarion Hotel Post di Göteborg il 21 maggio prossimo, alla vigilia del Congresso Automotive News Europe. - (PRIMAPRESS)