Isabel Garana Corces è la nuova direttrice dell'Ente Spagnolo del Turismo in Italia

(PRIMAPRESS) - MILANO - E’ Isabel Garaña Corces la nuova direttrice dell’Ente Spagnolo del Turismo a Milano e Console aggiunto presso il Consolato Generale di Spagna a Milano. La neo direttrice prende in consegna la direzione dalle mani di Maite de la Torre Campo, che torna in sede in Turespaña.

Nata a Madrid, Laurea in Giurisprudenza con una esperienza di oltre 25 anni al servizio della Pubblica Amministrazione spagnola, di cui 16 anni nella Amministrazione Turistica della Spagna. Nella sua lunga esperienza professionale, ha svolto numerosi incarichi. Dal 2011 al 2018 Direttrice per l’Europa nell’Organizzazione Mondiale del Turismo (UNWTO), dal 2009 al 2011 Segretaria Generale dell’Instituto de Turismo de España (Turespaña), dal 2008 a 2009 Direttrice del Gabinetto di Presidenza dei Paradores e precedentemente, capo di Gabinetto del Segretario Generale del Turismo dello Stato Spagnolo dal 2004 al 2008, partecipando attivamente nella preparazione e implementazione del piano strategico “Plan del Turismo Español Horizonte 2020”.

Isabel dichiara: «Mi accingo a svolgere questo nuovo incarico con entusiasmo e disponibilità, pronta per una nuova sfida, forte di un bagaglio di esperienze maturata negli anni. Intendo condurre questo nuovo passaggio della mia esperienza professionale con grande impegno, auspicando di continuare a consolidare la posizione di leadership del turismo spagnolo nel mercato italiano con l’aiuto e la collaborazione di tutti i nostri partner”. - (PRIMAPRESS)