Iliad, il nuovo low cost telefonico francese che farà tremare i polsi ai gestori nazionali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sulla scena degli operatori telefonici sul mercato italiano sbarca Iliad, il 'low cost' francese, che annuncia battaglia ai competitor e secondo quanto dichiarato dal suo country manager, Benedetto Levi, la fatturazione sarà a 30 gg. e non a 28 come altri gestori costretti ad essere richiamati dall’Autorità per le comunicazioni.

Un costo di 5,99 euro al mese, in cui sono comprese chiamate illimitate in Italia verso fissi e cellulari, sms illimitati, internet 4G+ per 30 GB al mese. All'estero, invece, in tutta Europa, sono previste chiamate e sms illimitati, più 2 GB al mese che si vanno ad aggiungere agli altri 30 GB gia' inclusi nel pacchetto. "Il prezzo e le condizioni sono garantiti per sempre", ha specificato Levi, e non vi sono costi o vincoli di uscita, siete liberi di andare via quando vorrete". "Gli altri operatori hanno paura di noi, e hanno ragione", ha chiosato l'amministratore delegato e se le promesse della discesa in campo dovessero confermarsi i competitori avranno motivi per preoccuparsi. - (PRIMAPRESS)