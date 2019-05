Il Parmigiano Reggiano della Nuova Castelli potrebbe diventare francese. L'allarme della Cia-Agrigoltori Italiani

(PRIMAPRESS) - ROMA – Il declino di un paese si misura anche attraverso le aziende simbolo di una economia del territorio che va sparendo. Globalizzazione e conservazione delle identità devono raggiungere un mix virtuoso. E’ quanto afferma la Cia-Agricoltori Italiani che segue con attenzione la vicenda riguardante una possibile acquisizione della emiliana Nuova Castelli da parte del colosso francese Lactalis. Il gruppo leader nella produzione e distribuzione di formaggi Dop, tra cui il Parmigiano Reggiano ed il Grana Padano è nell’obiettivo di acquisizione della multinazionale transalpina che insieme agli altri brand europei detengono il 30% dell’intero mercato caseario.

Da parte di Cia c’è l’auspicio che la formazione di una cordata italiana possa contrastare l’aggressiva offerta transalpina, per evitare che gli oltre mille dipendenti dell’azienda distribuiti nel venti impianti in tutto territorio, possano rischiare du seguire le eventuali future delocalizzazioni.

Altra preoccupazione non trascurabile è che la vendita a mani straniere potrebbe pregiudicare la qualità dei prodotti simbolo del Made in Italy.