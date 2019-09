Il Gruppo Ferrovie dello Stato partecipa alla gara per il progetto High Speed Rail a Bangkok con Fs International

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’interesse del gruppo delle Ferrovie dello Stato per il mercato asiatico si è accentuato con la recente business unit Fs International con cui ha presentato un’offerta per il progetto “High Speed Rail Linked 3 Airport” a Bangkok, in Thailandia. La partecipazione alla gara riguarda la costruzione e l’esercizio per 45 anni della linea ferroviaria ad alta velocità che connetterà i 3 principali aeroporti dell’area Bangkok-Rayong: Don Mueang, Suvarnabhumi e U-Tapao.

Il consorzio è strutturato nella forma del Dbfom: design, build, finance, operation & maintenance. Il raggruppamento di imprese è guidato dalla compagnia tailandese Charoen Pokphand e vede la partecipazione anche del gruppo cinese China Railway Construction Corporation. Il consorzio è stato selezionato dalle autorità tailandesi come preferred bidder, cioè miglior offerente.

Il Gruppo Fs, che riveste il ruolo di contracting partner, è stato selezionato per l’effettuazione sia della parte infrastrutturale che per la gestione del servizio trasporto passeggeri, sia di ristrutturazione delle stazioni (praticamente il ruolo che attualmente svolge Rfi in Italia). Il fatturato atteso da Fs per i primi 15 anni di esercizio è stimato per 1 miliardo di euro. - (PRIMAPRESS)