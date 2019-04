Il gruppo Campari conferma Luca Garavoglia alla presidenza del Consiglio d'Amministrazione

(PRIMAPRESS) - MILANO - L’Assemblea degli azionisti di Davide Campari-Milano S.p.A. ha approvato oggi il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. L’Assemblea degli azionisti ha deliberato la distribuzione di un dividendo per l’esercizio 2018 di €0,05 per ciascuna azione, in linea con l’anno precedente. Il dividendo verrà posto in pagamento dal 25 aprile 2019 (con stacco cedola numero 3 il 23 aprile 2019, in conformità al calendario di Borsa Italiana) e record date il 24 aprile 2019. L’Assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021 composto da Luca Garavoglia, Eugenio Barcellona, Fabio Di Fede, AnnaLisa Elia Loustau, Alessandra Garavoglia, Catherine Gérardin-Vautrin, Michel Klersy, Robert Kunze-Concewitz e Paolo Marchesini, determinando i relativi compensi. AnnaLisa Elia Loustau, Catherine Gérardin-Vautrin e Michel Klersy hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (‘TUF’) e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate. Michel Klersy è stato nominato sulla base della lista dei candidati alla carica di amministratore presentata e votata da vari azionisti di minoranza (come identificati nella lista dei candidati pubblicata sul sito internet della Società), complessivamente titolari di 1,04% del capitale sociale e 0,66% dei diritti di voto, mentre gli altri amministratori sono stati eletti dalla lista presentata e votata dall’azionista di maggioranza Lagfin S.C.A., titolare del 51,00% del capitale sociale e 64,36% diritti di voto (alla record date del 5 aprile 2019). La lista dei candidati alla carica di amministratore presentata dall’azionista di maggioranza Lagfin S.C.A. ha conseguito voti favorevoli pari al 74,5% dell’ammontare complessivo dei diritti di voto. L’Assemblea ha confermato Luca Garavoglia Presidente del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2019-2021. L’Assemblea ha inoltre nominato il nuovo Collegio Sindacale di cui faranno parte Ines Gandini, Presidente, e Fabio Facchini e Chiara Lazzarini, sindaci effettivi, determinando i relativi compensi. Ines Gandini è stata nominata sulla base della lista dei candidati alla carica di sindaco presentata e votata da vari azionisti di minoranza come sopra identificati, mentre gli altri sindaci sono stati eletti dalla lista presentata e votata dall’azionista di maggioranza Lagfin S.C.A. - (PRIMAPRESS)