Il fondo sovrano del Qatar spinge la crescita di Smeralda Holding in Sardegna nel settore lusso

Mario Ferraro, ceo Smeralda Holding

(PRIMAPRESS) - CAGLIARI - Smeralda Holding, la società controllata dal fondo sovrano del Qatar, ha chiuso il 2017 ad oltre 100 milioni di fatturato dopo l’avvio del maxi piano di investimento delle scorse stagioni. Oltre al fatturato, cresciuto di 15 punti percentuale sul 2016, migliorano anche i margini, con l’ebitda a 32 milioni di euro, in crescita del 60% sull’anno precedente.

Soddisfazione da parte del management: “Archiviamo il 2017 come un vero anno record – commenta il ceo di Smeralda Holding, Mario Ferraro – si tratta del terzo anno consecutivo di crescita a doppia cifra e questo successo possiamo imputarlo a due driver: da una parte la scelta del segmento lusso che ha preferito le isole alle località costiere, dall’altra il nostro miglioramento della politica tariffaria aumentando i volumi in bassa stagione e il ricavo medio in alta stagione».

Anche perché l’allungamento della stagione e la diversificazione dei target di clientela si confermano gli asset principali di sviluppo. “La Costa Smeralda nasce negli anni ’60 come meta elitaria e il suo punto di forza e di esclusività è stato proprio quello di non cambiare negli anni: le 360 camere dislocate nei complessi alberghieri sono rimaste tali – precisa Ferraro -. Questo è stato indubbiamente un pregio ma, per certi versi, anche un difetto, comportando un’evoluzione più lenta rispetto ai competitor”. Nessun ampliamento e conseguente impatto sul territorio circostante, quanto più restyling d’autore, a firma di archistar, per dare nuova vita alle strutture. «Abbiamo un piano di investimenti che prevede 120 milioni di euro fino al 2023 – aggiunge il ceo -, il Cala di Volpe ha già visto dei lavori di ammodernamento che proseguiranno a fine stagione con il rinnovo completo della struttura, per un totale di 30 milioni di euro di lavori». A seguire le altre strutture, il Pitrizza che avrà anche una nuova spa l’hotel Cervo e il Romazzino.

Ma già per la stagione 2018 vi saranno diverse novità: si parte con l’arrivo del Nikki Beach, brand internazionale di luxury beach club, poi passare all’arrivo del Novikov Restaurant, brand della ristorazione fusion noto in tutto il mondo. - (PRIMAPRESS)