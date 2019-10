Il fondo inglese Permira mette in vendita gli anfibi di Mr.Martens per 1,2 miliardi di sterline

(PRIMAPRESS) - LONDRA - Permira, il fondo d’investimento britannico proprietario del brand Dr. Martens, rimette sul mercato il marchio di calzature underground e anfibi.

Dalle notizie circolate, però, ci sono voci di una vendita di circa 1,2 miliardi di sterline o 1,5 miliardi di dollari, giudicata una somma eccessivamente alta. Secondo alcuni analisti finanziari si tratterebbe di poco più di 14 volte del profitto dell’azienda. Il fondo Permira aveva acquistato Dr. Martens nel 2014, per un totale di 300 milioni di sterline (341 milioni di euro) e quest’anno ha archiviato l’esercizio al 31 marzo 2019 registrando ricavi in crescita del 30% a 454,4 milioni di sterline (517 milioni di euro), rispetto ai 348,6 milioni di sterline del 2018.Da Permira non è arriva ancora nessuna dichiarazione sulla vendita. - (PRIMAPRESS)