Il D-Day di Ryanair per la giornata di sciopero che cancella 600 voli in Europa

(PRIMAPRESS) - BERGAMO - Sono i primi 132 passeggeri del volo in partenza dall’aeroporto di Orio al Serio, le prime vittime dello sciopero di mercoledì 25 luglio del personale Ryanair in Italia, Belgio, Spagna e Portogallo. Sono 600 i voli cancellati dalla compagnia che si ripercuoteranno su circa 100 mila persone che resteranno a terra. I sindacati italiani Filt-Cgil e Uiltrasporti fanno sapere che la low cost irlandese sta modificando i turni del personale navigante, cancellando i giorni di riposo e sostituendoli con impieghi di riserva aggiuntiva anche in aeroporto. Una denuncia che arriva dopo quella del sindacato belga Cne, che ha svelato l’intenzione della compagnia di chiamare equipaggi polacchi e tedeschi per rimpiazzare il personale in sciopero. - (PRIMAPRESS)