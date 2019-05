Il Consiglio di Stato respinge il ricorso delle compagnie telefoniche per la fatturazione a quattro settimane

(PRIMAPRESS) - ROMA - La vicenda dei rimborsi per le bollette a 28 giorni da parte dei gestori telefonici sembra arrivata a conclusione. Il Consiglio di Stato ha infatti respinto la sospensiva richiesta da Vodafone, Wind Tre e Fastweb e ha invitato le società di predisporre un «piano di storno scaglionato» in attesa dell'udienza di merito fissata per il 4 luglio.

Nell'autunno del 2017, quando era emerso che le compagnie telefoniche inviavano le fatture ogni quattro settimane invece che su base mensile, con il risultato che i clienti ricevevano 13 bollette all'anno anziché 12, si era sollevata una bufera da parte delle associazioni dei consumatori che avevano sollecitato l’Agcom ad intervenire. La multa dell’Agcom non si è fatta attendere provocando anche la reazione dell’Antitrust ed infine il parlamento, che con una norma ah hoc ha imposto alle compagnie coinvolte di tornare alla tradizionale fatturazione mensile.

Le cifre da restituire ai consumatori riguardano il periodo compreso fra giugno 2017 e i primi di aprile 2018. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha stabilito con una delibera che i rimborsi, sotto forma di giorni erosi o di altre compensazioni alternative autorizzate dalla stessa Agcom, dovevano arrivare entro il 31 dicembre 2018, termine poi spostato al 31 marzo 2019 e infine prorogato a maggio. Tra un ricorso e l'altro si è arrivati così all'ultimo verdetto del Consiglio di Stato, che ha respinto l'ennesima richiesta di sospensiva in considerazione del «lungo tempo trascorso dall'accertato inadempimento dei gestori». I giudici amministrativi hanno quindi conferito piena legittimità al provvedimento dell'Agcom, che impone di erogare i rimborsi.

Tutto finito? Non è proprio detto perché c’è ancora l’incognita dell’udienza definitiva prevista per il 4 luglio prossimo. Solo allora si potrà mettere la parola fine anche se per i consumatori si tratta di una buona notizia come ha dichiarato il Segretario Nazionale di Codici Ivano Giacomelli: “anche perché il Consiglio di Stato ha indicato alle società di predisporre un piano di storno scaglionato. Chiediamo, quindi, di far partire finalmente questi rimborsi, considerando che parliamo di bollette che risalgono ad un periodo che va da giugno 2017 ad aprile 2018”. - (PRIMAPRESS)