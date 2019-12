Il buco nero di Alitalia e i fragili diktat di Patuanelli (Mise): "Non ci saranno più fondi"

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Per salvare Alitalia ci restano sei mesi. L'obiettivo è chiudere entro metà anno, con la scadenza del mandato al commissario. Altrimenti si chiude. Sono stati erogati i 400 milioni di euro di prestito. Non ci saranno altri fondi". Stefano Patuanelli è stato categorico anche se quella stessa determinazione era stata annunciata con il precedente prestito di 900 milioni dal precedente inquilino del Mise, Luigi Di Maio. Ad Aprile scorso doveva essere l’ultimo prestito e fissato con una scadenza di rientro al 30 giugno. Ovviamente non solo non è stato così ma ha visto anche l’inutile esborso delle retribuzioni di ben tre commissari precedenti che hanno l’unico merito di aver sistematicamente richiesto delle proroghe. Ma quanto perde Alitalia al giorno? Il Mise non ha mai dato una cifra certa ed ora tutti sono con gli occhi puntati sul neo commissario Giuseppe Leogrande che per trasparenza dovrebbe rendere pubbliche le cifre di cui gli italiani si stanno sobbarcando il costo. Patuanelli che crede ancora nel salvataggio della compagnia di bandiera, teorizza che Fs deve entrare nella cordata e senza “spezzatino”. Ancora una volta una fuga in avanti ma senza che ci sia niente all’orizzonte se non la spesa corrente del vettore. - (PRIMAPRESS)