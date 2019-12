Hospitality si prepara ad accogliere gli operatori della Hotellerie a Riva del Garda e lancia #HAcademy

(PRIMAPRESS) - RIVA DEL GARDA - Formazione: un diktat senza compromessi per Hospitality - Il Salone dell’Accoglienza che si svolgerà a Riva del Garda dal 2 al 5 febbraio prossimi. Con questo spirito nasce Hospitality Academy, una piattaforma digitale di incontro per il settore Ho.Re.Ca. realizzata in collaborazione con Teamwork ed esperti del settore. Declinazione per incrociare domanda ed offerta di qualità è #HAcademy che sull’online offre di allargare il proprio raggio di contatti. Il lancio di #HAcademy sarà presentato con un report, curato da Hospitality, sulla ristorazione ed il Turismo Enogastronomici in Italia che tira le somme del 2019. - (PRIMAPRESS)