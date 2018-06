Gli imballaggi green di Grifal si quotano a Piazza Affari e puntano sui mercati Ue e Usa

(PRIMAPRESS) - MILANO - Per Grifal, l’azienda d’imballaggi di Cologno al Serio, si aprono le porte di Piazza Affari. La società approderà sul listino Aim delle Pmi di Borsa Italiana a metà giugno. La quotazione rientra nel piano di espansione dell’azienda di packaging che tra gli obiettivi ha previsto il consolidamento in UE e l’ingresso negli Usa attraverso l’e-commerce.

Uno degli asset che sosterrà la crescita di Grifal è il concept “green” che sta pervadendo tutta la produzione attraverso materiali sempre più ecologici ma soprattuto sempre più vicini all’economia circolare. Fabio Gritti, Ceo di Grifal non fa segreto che uno dei prodotti di punta sarà Cartù, un nuovo tipo di cartone ondulato con cui si producono imballi altamente riciclabili.

Nel 2016 il valore di produzione di Grifal ha segnato 15,2 milioni mostrando un trend di crescita a due zeri negli ultimi cinque anni. - (PRIMAPRESS)