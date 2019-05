Formalizzata la proposta di accordo di FCA con Renault. Una fusione paritaria con l’incognita Nissan

(PRIMAPRESS) - TORINO - Nei giorni scorsi era trapelata insistentemente la voce di una fusione tra Fca e Renault ed oggi ufficialmente l’azienda con il cuore italiano ha presentato la sua proposta di nozze a Renault, con la prospettiva di allargarla a Nissan e Mitsubishi che già costituiscono una grande alleanza con la casa francese. Potrebbe essere la nascita di una società di diritto olandese le cui azioni verrebbero ridistribuite al 50 per cento tra i soci Fca e al 50 per cento restante a quelli di Renault. La casa francese aveva già in programma la riunione del suo consiglio di amministrazione, a Parigi ed é emerso un atteggiamento positivo da parte di Renault. Intanto, dal portavoce del governo francese Sibeth Ndiaye emerge il gradimento verso le nozze, che promuoverebbero "la sovranità economica" dell'Europa dove "abbiamo bisogno di giganti".

Il gruppo che nascerebbe dalla fusione paritaria venderebbe 8,7 milioni di auto all'anno, terzo al mondo. Fca, nell'annunciare la sua proposta, punta sulla possibilità di crescere insieme nei settori di nuova esplorazione.