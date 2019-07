Fiere avanti tutta con il credito d'imposta del 30% alle Pmi. Laeazza (Aefi): "E' crescita per l'industria italiana"

(PRIMAPRESS) - RIMINI - Il Decreto Crescita, convertito in legge nei giorni scorsi con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha trovato i consensi dell’AEFI-Associazione Esposizioni e Fiere Italiane, per l’estensione, con l’articolo 49, del credito d’imposta del 30% anche alla PMI. La soddisfazione di Giovanni Laezza, presidente Aefi:“Siamo molto soddisfatti che il Governo abbia recepito una delle richieste avanzate anche da AEFI, estendendo il credito d’imposta del 30% anche alle PMI che partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali che si svolgono in Italia, oltre che all’estero. Si tratta di un segnale importante per il settore fieristico italiano - secondo in Europa e quarto nel mondo - perché riconosce le nostre Fiere come strumento strategico di crescita per l’industria italiana, per lo sviluppo dei territori e per la promozione e la valorizzazione del Made in Italy nel mondo. Le nostre manifestazioni sono un vero volano per l’export delle imprese, generano affari per oltre 60 miliardi di euro e un forte impatto economico sul territorio e sui servizi dell’indotto”. - (PRIMAPRESS)