Fca Pomigliano: Uilm, «ridotta di 3 giorni la cassa integrazione dagli otto previsti per ottobre»

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Tre giorni in meno degli otto previsti ad ottobre di cassa integrazione allo stabilimento Fca di Pomigliano d’Arco. A fronte di nuovi ordini di Fiat Panda, infatti, nei giorni 24,25 e 26 ottobre 2018 si lavorerà regolarmente annullando la CIGS già comunicata, la settimana prossima i sindacati si rivedranno con l’azienda per il calendario di novembre e fare una valutazione sulla copertura dei Par del 29-30 e 31 ottobre. «La riduzione delle giornate di fermo previste per Pomigliano ad ottobre – commenta Antonio Accurso, segretario generale Uilm Campania - indica un recupero dei volumi previsti. Confidiamo che sia una notizia foriera di ulteriori annunci positivi». - (PRIMAPRESS)