Emera Srl, specializzata nell'Internet of Things acquisisce nuove quote di Eurotech e passa dall'8,02% all'16,06

(PRIMAPRESS) - MILANO – Emera S.r.l., passa dall’8,02% all’16,06 del capitale sociale di Eurotech S.p.A., società multinazionale quotata nel segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A. e specializzata nella progettazione e realizzazione di schede e moduli embedded, edge computer, HPEC e soluzioni per l’Internet of Things.

L’acquisto è avvenuto dal primo azionista di Eurotech, Leonardo S.p.A., di una ulteriore partecipazione che sale, dunque, all’11,08% del capitale sociale. Le azioni sono state acquistate ad un prezzo unitario di 4,58 euro per un corrispettivo complessivo pari a circa 18 milioni di euro. Tenuto conto della vendita di n. 1.080.000 azioni avvenuta in data 6 agosto in esecuzione di un mandato di collocamento precedentemente conferito a Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A., Emera ha fissato la propria partecipazione al 16,06%, per un totale di 5.703.797 azioni, divenendo il primo azionista di Eurotech.

Emera è una holding di partecipazioni a capitale interamente italiano, costituita nell’ambito di un club deal organizzato da SCM SIM, che raccoglie al proprio interno figure imprenditoriali di spicco, tra cui Aldo e Beppe Fumagalli (già proprietari del Gruppo Candy Hoover) e i gruppi Bluenergy e Mitica.

“Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto - ha commentato Antongiulio Marti, responsabile del club deal per SCM e Presidente di Emera -Quale primo azionista di Eurotech, Emera potrà fornire un supporto costruttivo all’attuale management, garantendo una governance stabile, efficace, trasparente e finalizzata alla crescita dell’azienda, fornendo ulteriori competenze e una rete di contatti utili anche per migliorare il go to market dei prodotti IoT dell’azienda e velocizzare l’acquisizione di nuovi clienti. Riteniamo che Eurotech abbia tutte le caratteristiche per imporsi nel panorama mondiale delle soluzioni IoT, facendo leva sulla leadership che la Società ha già acquisito nei sistemi embedded in Paesi come Giappone e Stati Uniti”. Emera è stata assistita per gli aspetti legali dal Partner Antonio Sascaro dello studio Chiomenti. - (PRIMAPRESS)