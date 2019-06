Dono e Spadea, un successo imprenditoriale lungo venti anni

Sergio Dono e Maurizio Spadea

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Forti emozioni al ristorante “Il Pino” di Cercola, dove, sono stati festeggiati i primi venti anni di attività di Sergio Dono e Maurizio Spadea. Da sempre uniti nel lavoro come in una grande famiglia, fu esattamente 20 anni fa che i due soci ed amici diedero vita a Napoli alla “Tecnolab” nata nel 1999 come evoluzione della filiale partenopea della Rodenstock Italia. Un'attività di carattere privato, quella degli intraprendenti Sergio e Maurizio, che nel segno del montaggio e del trattamento delle lenti in vetro, è stata da subito capace di attestarsi ai vertici delle preferenze delle tante aziende leader nel settore. Puntando fin dai loro primi passi sulla qualità e sulla lungimiranza degli obiettivi prefissati, i due bravi soci hanno da sempre anticipato i tempi mediante il costante utilizzo di una tecnologia d'avanguardia. Ininterrottamente alle prese con la ricerca di una strumentazione di ultima generazione in grado di rivoluzionare il metodo di taglio delle lenti con il raggiungimento del massimo della perfezione, Sergio e Maurizio, oggi, nel celebrare con i parenti, gli amici ed i collaboratori, la festa per i primi 4 lustri della loro attività, sono capaci di mettere a disposizione della clientela il meglio per quanto concerne le tecnologie ed i servizi per l'oftalmica. Ed è stato con queste premesse, tra un'allegra sequenza di brindisi e tante buone specialità gastronomiche, che anche durante la bella festa di Cercola, Sergio e Maurizio hanno nuovamente ribadito la volontà di fare della loro azienda un nucleo di carattere familiare e della loro attività un continuo momento di crescita qualitativa e tecnica. E così quando il tradizionale taglio della torta ha sancito il clou della serata, tutti i presenti, nell'applaudire, hanno confermato il loro affettuoso compiacimento per due professionisti dalla grande competenza ed i loro sinceri complimenti per due soci ed amici degni rappresentanti di una Napoli che, a dispetto delle difficoltà, si rimbocca le maniche e lavora con successo e meritato profitto. - (PRIMAPRESS)