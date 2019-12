Consulenza globale: completata la fusione di Korn Ferry con Futurestep e Hay Group sotto un unico brand

(PRIMAPRESS) - MILANO - Korn Ferry la società di consulenza californiana che lavora con le organizzazioni per progettare le loro strutture ma anche i ruoli e le responsabilità nei giusti profili di competenza, ha dato vita ad una global company che ha fuso la sua mission con quella di Futursteep e Hay Group.

Dopo aver completato l’integrazione di Korn Ferry – leader internazionale nell’executive search e nel middle management e servizi di RPO attraverso i servizi offerti dalla società Futurestep - e di Hay Group, specializzato in people strategy e valutazione delle performance aziendali, la Società ha concluso infatti l’iter di fusione legale che permette al Gruppo di essere presente in Italia con un’unica Società e un unico brand: Korn Ferry.

“Dopo il processo di integrazione delle tre realtà, completato lo scorso anno, abbiamo portato a termine anche la fusione legale, dando vita ad un’unica legal entity. La profonda conoscenza del tessuto industriale italiano dei nostri professionisti, unita ad una solida esperienza in tutti i settori di business e a tools innovativi, permette a Korn Ferry di posizionarsi in Italia come Società di consulenza organizzativa globale che accompagna le aziende nel ridisegnare gli asset manageriali sincronizzando strategia e talento per garantire alle aziende performance superiori”, commenta Maurizia Villa, Managing Director e Country Chair di Korn Ferry in Italia.

La consulenza offerta con il brand globale Korn Ferry va dalla strategia organizzativa all’acquisizione di talenti, dall’attività di costruzione di una corretta Governance Board secondo la best practice anglosassone, alle compensation e benefit, ai piani di assessment e successione, allo sviluppo della leadership. La società offre inoltre alle aziende e alle organizzazioni una gamma di prodotti che permette di risolvere specifiche problematiche, in linea con gli obbiettivi di ogni singola azienda, per supportarne il processo e l’ottimizzazione del disegno organizzativo e delle risorse.

Nell’operazione di fusione per la creazione della nuova Srl, il gruppo si è avvalso dell’advisory legale di LMS Studio Legale per gli aspetti societari e fiscali e di Toffoletto De Luca Tamajo per gli aspetti giuslavoristici. - (PRIMAPRESS)