Casio Italia: nominato Giuseppe Brauner, il primo italiano alla guida dell'azienda di elettronica giapponese

(PRIMAPRESS) - MILANO - Un’italiano , il primo della storia dell’azienda di elettronica giapponese Casio, fondata nel 1946 a Tokio, è stato nominato presidente di Casio Italia. E’ Giuseppe Brauner a prendere il comando della company dopo le più tradizionali “poltrone” dei giapponesi Minoru Takahashi, Kato Tomoo e Yusuke Suzuki.

Brauner, nato a Piacenza e classe 1967, ha iniziato la sua carriera nell’orologeria in Lorenz Spa nel 1995, dove già seguiva Casio Orologi. Con l’apertura della filiale italiana, nel 2009, entra in Casio Italia come Sales and Marketing Director. - (PRIMAPRESS)