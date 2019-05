Cambio di guardia in Italiaonline Spa: Francesco Guidotti subentra a Gabriella Fabotti nel ruolo di CFO

(PRIMAPRESS) - ASSAGO (MILANO) – Il romano Francesco Guidotti è il nuovo Chief Financial Officer di Italiaonline S.p.A. che rileva il testimone da Gabriella Fabotti che rimarrà nell’organico della Società in qualità di dirigente fino al 31 maggio 2019. Guidotti, negli anni, ha maturato significative competenze nel settore digital e nella gestione di società quotate come Group, YOOX, Tas, LVMH Group e Pinko. - (PRIMAPRESS)