Carlsberg Italia: il greco Alexandros Karafilides è il nuovo Managing Director che subentra dopo 12 anni ad Alberto Frausin

(PRIMAPRESS) - LAINATE (MILANO) – Alexandros Karafillides è il nuovo Managing Director di Carlsberg Italia. Il manager greco succede ad Alberto Frausin che lascia l’azienda dopo 12 anni di successi a capo della filiale italiana del Gruppo Carlsberg.

“Sono onorato di succedere ad Alberto alla guida di Carlsberg Italia dopo questo viaggio di 12 anni in cui la sua leadership ha consentito all’Azienda di raggiungere importanti traguardi”, ha dichiarato Alexandros Karafillides.

Karafillides può vantare un’esperienza più che ventennale nel mondo dei beni di largo consumo. Dopo aver diretto Olympic Breweries, il brand greco di Carlsberg Group, dal 2012 al 2017, ha assunto la carica, per la Casa Madre, di vicepresidente per l’Europa meridionale e i Paesi Baltici.

Il Gruppo Carlsberg ringrazia Alberto Frausin per l’energia, la creatività e le capacità che ha messo a disposizione di Carlsberg Italia negli ultimi 12 anni. - (PRIMAPRESS)