Aston Martin e Airbus, insieme per un progetto che riunisce l'eccellenze dell'automotive e dell'aerospazio

(PRIMAPRESS) - GAYDON (REGNO UNITO) - È di oggi l’annuncio della nuova partnership tra Aston Martin Lagonda e Airbus Corporate Helicopters, un progetto che riunisce le eccellenze nei settori della progettazione per l’automotive e l’aeronautica. Negli ultimi dodici mesi i designer delle due aziende hanno lavorato fianco a fianco per definire lo stile del veicolo che sarà il frutto di questa unione, la cui presentazione è in calendario agli inizi del 2020.

Marek Reichman, Vicepresidente e Chief Creative Officer di Aston Martin Lagonda ha commentato così la nuova partnership: “Quella di applicare al settore aerospaziale i nostri principi di design, plasmati sul mondo automotive, è una sfida emozionante che stiamo affrontando con grande entusiasmo. Sono impaziente di poterne parlare nel nuovo anno e di mostrare a tutti i risultati che avremo raggiunto insieme.”

Airbus Corporate Helicopters che è leader mondiale nell’aviazione civile e commerciale con oltre 1800 velivoli impiegati in 130 Paesi e una quota di mercato superiore al 50% ha condiviso il progetto che ha visto molti punti di contatto nella filosofia delle due aziende. Frédéric Lemos, Head of Airbus Corporate Helicopters, infatti, ha sottolineato come questa progettazione è improntata anche sulla creatività di oggetti che dovranno fare la storia del design. - (PRIMAPRESS)