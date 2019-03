Appalto per Maire Technimont dalla Nigeria. La company italiana dovrà curare il restyling della raffineria di Port Harcourt

(PRIMAPRESS) - MILANO – E’ Maire Tecnimont S.p.A. che con le proprie controllate Tecnimont S.p.A. e Tecnimont Nigeria Limited che si aggiudicano il contratto di Nigerian National Petroleum per il “Phase 1 Rehabilitation Project” per eseguire un check della funzionalità del Port Harcourt Refinery, di proprietà di Port Harcourt Refinery Company Limited (PHRC) e controllata dalla company nigeriana.

Il contratto per la “Phase 1 Rehabilitation” ha un valore pari a circa USD 50 milioni e consiste in un assessment di 6 mesi e relative attività di ingegneria e progettazione per il complesso Port Harcourt Refinery, a Port Harcourt, nel Rivers State, in Nigeria. Il complesso è composto da due impianti di raffinazione con una capacità complessiva di circa 210.000 bpd (barili al giorno). L’esecuzione dell’integrity check e delle equipment inspections è propedeutica ad una seconda fase, la “Phase 2 Rehabilitation Project”, che consiste in una completa riabilitazione del complesso, mirata a ripristinare la capacità produttiva almeno al 90%. La seconda fase, soggetta al completamento dell’integrity check, sarà effettuata su base EPC da Tecnimont e Tecnimont Nigeria, in collaborazione con un partner. Il progetto di revamping a due fasi risulta strategico per lo sviluppo del settore downstream degli idrocarburi in Nigeria, aumentando la produzione interna, migliorando i processi e garantendo prodotti di migliore qualità e dall’alto valore aggiunto.

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato del Gruppo Maire Tecnimont, ha commentato: “Attraverso questo primo importante passo in Nigeria confermiamo la solidità della nostra strategia di business, dato che uno degli elementi chiave è proprio quello di assistere i nostri clienti nelle iniziative di revamping, grazie al nostro approccio tecnologico. Inoltre, questo contratto è strategico per rafforzare la nostra presenza nell’Africa subsahariana, un mercato con eccellenti prospettive nel downstream grazie alla propria demografia, ad una classe media in grande crescita e alla necessità di creare e trattenere localmente valore aggiunto attraverso la trasformazione delle risorse naturali. Siamo entusiasti di iniziare un rapporto di mutuo beneficio con un leader come NNPC.” - (PRIMAPRESS)