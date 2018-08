Al via la costruzione di Celebrity Apex, la nuova nave della serie Edge di Celebrity Cruise

(PRIMAPRESS) - SAINT NAZAIRE (FRANCIA) – Con il rituale del taglio e della firma della prima lamiera è iniziata la costruzione di Celebrity Apex, la nuova nave di Celebrity Cruise, la seconda unità della innovativa serie Edge. Questa nuova unità segue Celebrity Edge, ormai in fase di completamento e con la consegna prevista la consegna alla fine di quest’anno. Ieri nei Chantiers de l’Atlantique di Saint-Nazaire, Lisa Lutoff-Perlo, Presidente e CEO di Celebrity Cruises, ha firmato il primo pezzo di lamiera di Celebrity Apex insieme a tutto il management della compagna di crociera commentando: “Siamo davvero felici per la partnership con Chantiers de l’Atlantique e di lavorare insieme alla costruzione di una nave così speciale. Dopo Celebrity Edge, con la nuova Celebrity Apex il nostro brand sale ancora più di livello per offrire ai nostri ospiti il miglior modo di visitare il mondo nello stile del lusso moderno”.

Laurent Castaing, General Manager di Chantiers de l’Atlantique: “Siamo orgogliosi di celebrare il lancio di un’altra nave di Classe Edge insieme a Celebrity Cruises, un marchio pionieristico nel settore delle crociere, e ancor di più di poter ospitare questo importante momento sotto il segno del nostro rinnovato nome di Chantiers de l’Atlantique”.Il debutto di Celebrity Apex è previsto nella primavera del 2020, mentre la terza e la quarta unità della serie Edge, saranno completate nell’autunno 2021 e 2022. - (PRIMAPRESS)