Aeroporti di Roma: Christian Benetton entra nel CdA, resterà in carica fino alla prossima assemblea degli Azionisti

(PRIMAPRESS) - FIUMICINO (ROMA) – Nel Consiglio di Amministrazione di Aeroporti di Roma S.p.A. entra Christian Benetton nel ruolo di Consigliere non esecutivo della Società.

Christian Benetton, laureato in Business Administration alla Boston University, ricopre dal 2001 il ruolo di Presidente Esecutivo di Olimpias Group e dal 2015 quello di Presidente Esecutivo di Verde Sport. Ricopre inoltre le cariche di Vicepresidente di Proposta S.r.l., membro del Consiglio di Amministrazione di Edizione S.r.l. e Benetton S.r.l. e Presidente di Asolo Golf Club. Il nuovo Consigliere resterà in carica fino alla prossima Assemblea degli Azionisti. - (PRIMAPRESS)