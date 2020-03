Aeroporti di Roma approva il bilancio 2019 con un utile di 245,2 milioni di euro. Oltre 50 milioni i passeggeri

(PRIMAPRESS) - FIUMICINO (ROMA) - Il Consiglio di Amministrazione di Aeroporti di Roma ha approvato il progetto di bilancio per l’esercizio 2019 che ha chiuso con un utile netto di 245,2 milioni di euro. L’indebitamento finanziario netto si è ridotto di 42,3 milioni di euro attestandosi ad 1.125,9 milioni di euro dopo aver realizzato investimenti per 255,1 milioni di euro in crescita di 73,1 milioni di euro rispetto al 2018. Nel 2019 i passeggeri transitati negli scali di Fiumicino e Ciampino hanno sfiorato i 50 milioni con una crescita dell’1,2% rispetto all’anno precedente, stabilendo così il nuovo record assoluto di traffico nella storia del sistema aeroportuale romano. - (PRIMAPRESS)