Aefi (Laezza): "Estendere il credito d'imposta anche alle imprese che partecipano alle fiere nazionali"

(PRIMAPRESS) - RIMINI - Salvaguardare la crescita economica e il ruolo delle fiere nazionali. E’ quanto chiede l’Associazione Esposizioni e Fiere Italiane (Aefi), all’indomani della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’articolo 49 del Decreto Crescita. Nel provvedimento del Governo si è istituito il credito d’imposta in favore delle PMI che intendono partecipare a fiere internazionali, un’azione condivisibile ma che non fa cenno, secondo il presidente di Aefi, Giovanni Laezza, all’inclusione di incentivi per le imprese anche per la partecipazione alle manifestazioni internazionali in Italia.

“Ringraziamo il Governo per questo provvedimento che ha l’obiettivo di supportare l’internazionalizzazione delle imprese italiane, favorendo la loro partecipazione alle fiere che si svolgono all’estero - ha commentato Laezza - che si è rivelato un utile strumento di politica economica già diffuso in diversi Paesi e che permette a espositori stranieri di essere presenti alle nostre manifestazioni. Un grande segnale di attenzione del Governo - aggiunge il presidente di Aefi - sarebbe l’estensione del credito d’imposta anche alle aziende che partecipano alle fiere italiane”.

Il settore fieristico italiano genera annualmente affari per oltre 60 miliardi di euro e generano un forte impatto economico sul territorio e sui servizi dell’indotto.

“Andare all’estero è importante per diffondere il Made in Italy e le nostre eccellenze - dice ancora Laezza - ma ugualmente fondamentale è sostenere le imprese affinché continuino a scegliere le fiere italiane proprio per il grande lavoro che svolgono per lo sviluppo dei territori, per l’occupazione e il turismo”. - (PRIMAPRESS)