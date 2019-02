Accordo commerciale tra Go Internet Spa e Linkem per la banda larga in Umbria

(PRIMAPRESS) - GUBBIO – Siglato un accordo commerciale tra GO internet S.p.A. e Linkem S.p.A. che integra la partnership per l’offerta di servizi di connessione internet in banda larga wireless LTE. Di fatto con questo accordo GO internet potrà acquistare da Linkem, in modalità wholesale, su base non esclusiva, i “Servizi LTE Fixed Wireless Access” per la regione Umbria. L’accordo permetterà quindi a GO internet di estendere il servizio LTE a una nuova regione, oltre alle regioni Marche ed Emilia Romagna in cui è già presente, con la possibilità di ampliare la propria base clienti. L’accordo permetterà, inoltre, alle due società di applicare il wholesale simmetrico dei Servizi FWA anche alla regione Emilia Romagna, dove entrambe sono già presenti.

“Questo accordo rappresenta una significativa opportunità per rafforzare la nostra presenza in Umbria, regione con ottimo potenziale e dove offriamo già il servizio in fibra ultraveloce nei maggiori centri come Perugia” ha commentato Flavio Ubaldi, Chief Operating Officer di GO internet. “Inoltre, grazie all’accordo wholesale, puntiamo a raggiungere un numero maggiore di utenti anche in Emilia Romagna”. Per l’Ad di Linkdem, Davide Rota, questo accordo va nella direzione di rafforzare il valore del gruppo sui territori. - (PRIMAPRESS)