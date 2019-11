A Milano chiude lo store dell'americana Abercrombie&Fitch, il brand che aveva fatto impazzire le teenagers

(PRIMAPRESS) - MILANO - Ha fatto impazzire una generazione di adolescenti con i suoi negozi presidiati da “palestrati” commessi e intrattenitori dai fisici scolpiti al sole di Miami, sempre pronti per uno foto con le giovanissime clienti che hanno anticipato l’era dei selfie. Abercrombie & Fitch, la famosa azienda fashion americana, fondata a Manhattan, ora in profondo rosso, chiude a dicembre il suo negozio a Milano a pochi passi da via Montenapoleone.

Lo stop dell’attività dello store milanese, di fatto, era stato annunciato lo scorso 29 maggio insieme alla notizia della chiusura dei punti vendita di New York City e Fukuoka, in Giappone.

Il closing del negozio di Corso Matteotti non decreterà, almeno per ora, l'addio del gruppo al Belpaese: rimarrà attivo, infatti, il negozio Hollister situato nel centro commerciale I Gigli di Firenze.