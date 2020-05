Urbino: riapre la Galleria Nazionale delle Marche con la mostra prorogata di Raphael Ware e la Predella di Raffaello

(PRIMAPRESS) - URBINO - La Galleria Nazionale delle Marche riapre al pubblico dopo quasi tre mesi di chiusura. Le sale del Palazzo Ducale di Urbino riproporranno la visita alla mostra Raphael Ware. I colori del Rinascimento, la cui chiusura era prevista per il 13 aprile ma è stata prorogata fino al 27 settembre 2020. Inoltre, per alcune settimane, sarà ancora possibile ammirare la cosiddetta Predella di Fano, l’opera che il giovane Raffaello realizzò in collaborazione con il suo maestro Perugino. L’opera, come ha annunciato il direttore della Galleria, Peter Aufretier, è in deposito temporaneo nella struttura museale. - (PRIMAPRESS)