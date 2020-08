Lorenzo Fontana in mostra con Albaura in Franciacorta per il festival delle "bollicine"

(PRIMAPRESS) - BRESCIA - La grande stagione autunnale del Festival Franciacorta sarà l’occasione per l’apertura di una nuova mostra nella Galleria d’Arte Contemporanea proposta dalla cantina La Montina di Monicelli Brusati. La mostra, intitolata Albaura è dedicata alle opere del maestro Lorenzo Fontana. Il termine Albaura esprime il concetto cardine e ispiratore di tutta la collezione del giovane e poliedrico artista di Verolanuova, ovvero la suggestione creata dall’equilibrio tra colore e segno, che esprime con abile tecnica mista, spaziando dall’olio all’acrilico e utilizzando anche il segno della matita e l’oro. In esposizione, quadri e pezzi di design (quali lampade, vasi, piccoli oggetti). La mostra, che farà da corollario alla visita in cantina, sarà visitabile su prenotazione e resterà aperta fino a sabato 31 ottobre. Una piacevole occasione per incontrare personalmente l’artista saranno le due visite guidate ad ingresso libero delle domeniche 6 e 27 settembre. - (PRIMAPRESS)