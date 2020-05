L'Open della Galleria Nazionale di Roma con le opere di Angeli, Capogrossi, Melotti e Scialoja

(PRIMAPRESS) - ROMA - Non a caso la Galleria Nazionale di Roma riapre oggi 18 maggio, dopo il lungo lockdown con l’installazione “Open”, posta all’ingresso monumentale della scalinata che porta agli spazi museali. L’ingresso, come previsto dalle norme sulla prevenzione sanitaria, ha un dispenser per la santificazione e un cartello che ricorda di indossare la mascherina.

La Sala delle Colonne è caratterizzata dal grande tappeto disegnato da Marti Guixè che riprende lo schema dei pavimenti delle cattedrali. Il salone Centrale ospita le opere di Robert Adams, Franco Angeli, Capogrossi, Melotti, Pascali, Perilli, Sassi e Scialoja. - (PRIMAPRESS)