Galleria Campari: i tour virtuali in 3D per scoprire l'arte del 900 dello "spirit" più famoso al mondo

(PRIMAPRESS) - MILANO - La Galleria Campari, il contenitore museale dedicato al famoso brand conosciuto in tutto il mondo, sarà ancora chiuso per tutta la fase dell’emergenza sanitaria per quanto riguarda l’ingresso al pubblico ma da oggi e fino alla riapertura, sarà possibile iscriversi a visite gratuite online interattive e accompagnate. Un operatore del museo vi guiderà in diretta attraverso un tour in 3D in alta definizione delle collezioni.

Si potranno scoprire, così, i capolavori della campagne che hanno accompagnato il marchio già sul finire degli anni ’60 del 1800 sino ad arrivare ai giorni nostri mentre è dedicata all’arte della Mixologia il tour online del 28maggio prossimo.



Anche il progetto "Arte e Mixologia" diventa temporaneamente virtuale. Uno storico dell’arte di Galleria Campari e un trainer di Campari Academy, in una visita a due voci, si focalizzano sull'arte Campari e sulla miscelazione: dall'origine dell'aperitivo, alle "polibibite" futuriste, passando per il proibizionismo e la storia dei cocktail. Il percorso si conclude con la dimostrazione della preparazione di un perfetto cocktail Negroni. - (PRIMAPRESS)