Un Navigator al Museo Bilotti scruta il rapporto tra arte e spazio pubblico. E la fotografia di Matteo Negri ne fissa le emozioni

(PRIMAPRESS) - ROMA - Navigator Roma, il progetto artistico che verrà inaugurato il prossimo 18 aprile al Museo Carlo Bilotti di Villa Borghese. Ideato e realizzato da Matteo Negri , il progetto promosso da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Servizi museali di Zètema Progetto Cultura, prende le mosse dall’installazione all’aperto, interrogandosi sull’attualizzazione del dialogo tra spazio pubblico, opera d’arte e chi la osserva.

Navigator è una trottola perfettamente geometrica alta 98,4 centimetri. Si compone di due coni simmetrici e sessili dalla superficie riflettente a specchio: uno strumento d’indagine visiva dello spazio in cui viene inserito, costruito dall’artista. La peculiarità di questo oggetto è la sua possibilità di essere spostato facilmente, di viaggiare di città in città, di apparire e scomparire. A Roma ha generato una performance di 25 settimane documentate da Matteo Negri attraverso la fotografia. Gli scatti fotografici raccontano persone, architetture, natura e scorrere del tempo impressi e trasmessi sulla sua superficie attraverso ribaltamenti spaziali e percettivi. Questo viaggio romano nel parco prende corpo nella mostra al Museo Carlo Bilotti dove la documentazione fotografica diviene un unico lavoro mastro. Lo spettatore avrà il piacere di scoprire cosa accade al passaggio di Navigator, come già per Clemente Rebora: “verrà, se resisto a sbocciare non visto”. Alla preview del 17 aprile l’artista presenterà il catalogo edito da Silvana Editoriale, introducendo l’excursus che lo ha portato a sviluppare il progetto Navigator Roma. - (PRIMAPRESS)