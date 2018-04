Mostre: Tiziana Cera Rosco e Alberto Timossi con 'Bosco Rosso'

(PRIMAPRESS) - ROMA - Lo spazio Curva Pura presenta Bosco Rosso un progetto congiunto degli artisti Alberto Timossi e Tiziana Cera Rosco, curato dal team di River of Trees. Gli artisti condividono il tema della Natura e della Sostenibilità sotto diversi aspetti. Entrambi provengono da esperienze di lavori attorno al luogo naturale: Timossi con le sue installazioni ambientali minimaliste e piene di poesia che inseguono il periodo dell’Antropocene e della memoria di una natura che muta la sua fisionomia a causa dei cambiamenti climatici, e Cera Rosco che fa vivere le sue performance nei boschi in cui è nata e che con le sue sculture ne riporta sia le tracce materiche che quelle legate all’olocene, ossia la formazione primigenia dei corpi che appaiono come reperti riemersi dall’acqua e dalle radici, a ricordarci la matrice da cui proveniamo. Non è un caso se il bosco fossile di Timossi presenterà come radici delle “pietre nere”, un’anticipazione di un’azione che verrà poi svolta nel Calderone, sempre in Abruzzo , a ricordo del lago di Sofia ora scomparso…e non è un caso se la performance della Cera Rosco si svolgerà dentro il “bosco”, assumendone memoria e connotati.

Bosco Rosso è una mostra che sarà aperta al pubblico fino al 04 giugno 2018 ed è organizzata da River of Trees, un progetto artistico che indaga, all'interno dello Spazio Curva Pura, le sperimentazioni contemporanee e i nuovi linguaggi italiani e internazionali. - (PRIMAPRESS)