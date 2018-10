Le Virginia e Lucrezia di Botticelli di nuovo insieme nella mostra all'Accademia Carrara di Bergamo

(PRIMAPRESS) - CARRARA - L’Accademia Carrara di Bergamo riunisce, grazie alla collaborazione con l’Isabella Stewart Gardner Museum di Boston, due opere di Sandro Botticelli, Storie di Virginia e Storia di Lucrezia, separate geograficamente e storicamente da molto tempo, certamente già dall'Ottocento, poiché acquisite una in Italia e l'altra negli Stati Uniti.

Per celebrare questo straordinario ricongiungimento (una seconda tappa è prevista a Boston per il 2019) si aprirà la mostra, curata da Maria Cristina Rodeschini e Patrizia Zambrano dal 12 ottobre 2018 al 28 gennaio 2019.