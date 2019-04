Le opere "vibranti" di Alfonso Maria Isonzo in mostra nella fornace che fu del Canova a Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si apre venerdì 3 maggio 2019, alle ore 19,00, presso lo spazio Canova 22 di Roma, la mostra VIBRANTE di Alfonso Maria Isonzo, a cura di Sandro Polo e Laura Fusco. Si può sintetizzare l’arte “vibrante” di Alfonso Maria Isonzo come qualcosa che supera i confini dello spazio fisico dell’opera per irrompere come un diapason nella dimensione ambientale impossessandosene.

"Sculture mobili e interattive, suoni profondi, allarmanti e una moltitudine di riflessi dorati e guizzanti animano lo spazio austero dell'Antica Fornace di Antonio Canova - scrive Sandro Polo nella sua nota che descrive la mostra - I lavori esposti danno vita a un racconto corale pregno di alchemici rimandi, istallazioni polifoniche oscillanti fra gli opposti registri di silenzio-rumore, luce-ombra, movimento-stasi, gravità-leggerezza, politezza-ruvidità." Aprono la mostra i quadri luminosi e i quadri-scultura, realizzati, come tutte le altre opere esposte, con bronzo armonico. "Il perimetro dell'opera racchiude un frammento di volta celeste rappresentato da pianeti, satelliti e orbite stellari che, in metafisica sospensione, vengono irradiati da una luce interna. L'artista è intervenuto sulle superfici lucenti con acidi e abrasioni, dando vita a misteriose cromie percorse da segni energici e sulfurei bagliori, che fanno da sfondo a frammenti metallici di vario tipo, che lo spettatore può toccare e far vibrare mettendo in moto un affascinante gioco di ombre e rumori." Nell'anti Fornace e nella Fornace trovano posto le installazioni site specific che invitano il pubblico ad interagire e diventare parte del processo creativo dell'artista: la prima che incontriamo è composta di cinque moduli a fisarmonica, fissati al soffitto e chiusi da contrappesi di materiali diversi, in perpetuo movimento; la seconda è realizzata con tre lastre di bronzo sospese sul vuoto che, al minimo movimento, vibrano emettendo suoni arcaici e inondando di calda luce dorata le pareti circostanti; infine, nelle nicchie trovano collocazione tre sculture di forma cilindrica illuminate dall'alto da un fascio di luce che ne rivela l'anima più nascosta. "Le superfici alterate dal processo di metamorfosi chimica, operato da Isonzo - sottolinea Polo - lasciano apparire inquieti universi caliginosi e paesaggi materici, memori di romantiche suggestioni. Vibrando, le lastre inondano lo spazio di suoni cupi, nervosi e prolungati, il cui grafico sonoro è riportato sul metallo in una successione di linee parallele di lunghezza variabile."