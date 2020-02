La Street Art di Bansky tra irrisione e proteste sarà in mostra al Chiostro del Bramante a Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - La provocatoria Street art di Banksy arriva a Roma dal 21 al 26 luglio con “Basky a visual protest” un percorso espositivo rigoroso di circa 80 opere. La mostra racconta il mondo di Banksy all’interno dell’architettura cinquecentesca del Chiostro del Bramante, a Roma, trova spazio l’artista “sconosciuto” che ha conquistato il mondo con i suoi lavori intrisi di ironia, denuncia, politica, intelligenza e protesta.

Da Love is in the Air a Girl with Balloon; da Queen Vic a Napalm, da Toxic Mary a HMV, dalle prove di stampa per il libro Wall & Piece ai progetti discografici per le copertine di vinili e cd. In mostra, grazie allo stencil: stampe su carta o tela, insieme a una selezione di opere uniche realizzate con tecniche diverse dall’olio o dall’acrilico su tela allo spray su tela, dallo stencil su metallo o su cemento ad alcune sculture di resina polimerica dipinta o di bronzo verniciato.

Il percorso espositivo prevede, anche comprendendo più di 20 progetti per copertine di dischi e libri, un arco temporale dal 2001 al 2017. Tutte le opere provengono da collezioni private.