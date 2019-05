La grande fotografia si mostra nei quartieri di Milano con la Photo Week

(PRIMAPRESS) - MILANO- Torna dal 2 al 9 giugno prossimo, l’edizione 2019 della Milano PhotoWeek, un palinsesto diffuso che coinvolge ogni quartiere della città per tutta la settimana, promosso e coordinato da Comune di Milano - Assessorato alla Cultura in collaborazione con ArtsFor_.

Oltre 150 appuntamenti per vedere, capire, scoprire, sentire, provare la fotografia, dal centro alla periferia. Musei, archivi, gallerie, laboratori, scuole, agenzie, collettivi offrono una ricca programmazione legata al mondo dell’immagine, tra mostre, incontri di approfondimento, visite guidate speciali, workshop, progetti editoriali, proiezioni, film e attività per i più piccoli.

Ogni giorno, un calendario di appuntamenti speciali appositamente ideati per MPW, a cui si aggiunge un’intensa programmazione di iniziative raccolte tramite open call, per un reale coinvolgimento della città e dei cittadini. Dalle occasioni per riflettere sull'attualità alle fotografie storiche e alle biografie dei grandi maestri, dalle proposte dei giovani talenti alle immagini del mondo della moda e dell’ambiente, dalla satira politica alle nuove tecnologie, dal reportage alle performance, da progetti di cinema a iniziative didattiche. Tanti temi, tante storie da scoprire grazie a Milano PhotoWeek. "Milano PhotoWeek anche quest’anno è un invito ad avvicinarsi alla fotografia per scoprire la sua capacità di interpretare e raccontare la realtà, offrire un allenamento al proprio senso critico, imparare a guardare e immaginare il mondo. Portare la fotografia in città vuol dire dare spazio, sperimentare, parlare, includere. - (PRIMAPRESS)