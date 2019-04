Il mito di Tex nella mostra di Comicon e Arf a Roma per celebrare i 70 anni del ranger

(PRIMAPRESS) - ROMA - È il 30 settembre 1948 quando nelle edicole italiane debutta il primo albo a striscia di Tex, il personaggio creato da Gianluigi Bonelli e realizzato graficamente da Aurelio Galleppini destinato a diventare il più amato eroe del fumetto italiano e uno dei più longevi del fumetto mondiale. Settant’anni dopo, Sergio Bonelli Editore con COMICON e ARF! Festival, celebrano il ranger portando a Roma la grande mostra dal titolo TEX. 70 ANNI DI UN MITO con disegni, fotografie, materiali rari e talvolta mai visti prima e installazioni a tema create appositamente per questo evento. La mostra aprirà il 24 maggio prossimo negli spazi del MATTATOIO - in concomitanza dell'apertura di ARF! «Festival di storie, segni e disegni», giunto quest'anno alla sua quinta edizione e che vedrà, tra i tanti ospiti, alcuni tra i più grandi disegnatori della scena italiana e internazionale come Frank Quitely, José Muñoz, Casty, Giuseppe Palumbo (autore del manifesto di ARF!2019) Stephane Fert, Bertrand e Hubert Gatignol, Timothé Le Boucher, Yoshiyasu Tamura, Gabriele Dell’Otto. - (PRIMAPRESS)