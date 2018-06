Enzo Avitabile, musica universale a Lo Spirito del Pianeta

(PRIMAPRESS) - BERGAMO - Lo Spirito del Pianeta, il festival Internazionale dei popoli che raccoglie la cultura e la spiritualità dei gruppi etnici e indigeni attraverso la musica, il movimento delle danze, le preghiere e tradizioni, ha abbracciato in un affollato concerto le note artistiche di Enzo Avitabile, il cantautore e polistrumentista napoletano che si è esibito, nell’arena di Chiuduno in provincia di Bergamo, con i Bottari di Portico recitando il suo repertorio rivelatosi una volta di più messaggio universale. Una performance che ha visto il cantautore napoletano calato nell’alveo naturale del punto di incontro di espressioni di ogni continente. Una tappa conclusa con successo, alla vigilia della partecipazione al grande tributo live della musica italiana a Pino Daniele in programma il 7 giugno allo stadio San Paolo. Enzo Avitabile, che nel 1977 collaborò con Pino Daniele all’album “Terra mia”, vi prenderà parte insieme ad altri grandi artisti. Tra essi Claudio Baglioni, grazie al quale Enzo Avitabile ha partecipato quest’anno al Festival di Sanremo in coppia con Peppe Servillo. “E’ stata una delle esperienze più belle della mia vita – confessa Avitabile - Nel 1982 con la Emi rifiutai di fare Sanremo significava passare in una sorta di lavatrice. Invece dopo tanti anni, con Claudio Baglioni che ritengo una persona straordinaria, sono stato libero di esprimere il mio suono, la mia parola e presentarmi come sono”. Diciotto album pubblicati (ultimo il doppio “Pelle differente”, senza dimenticare “Salvamm’ ‘o munno” che ha ottenuto ben quattro nomination ai BBC World Music Award a metà dello scorso decennio), dopo i due David di Donatello vinti nel 2017 (miglior musicista e migliore canzone originale “Abbi pietà di noi”) per la colonna sonora del film Indivisibili di Edoardo De Angelis, e i successivi riconoscimenti ai Nastri d'argento, Enzo Avitabile si mostra nel pieno della maturità artistica e con tante idee e ispirazioni da trasferire sugli spartiti. “Parole, suona e danza, sono i tre elementi della comunicazione della mia musica e della musica in genere – ci dice nell’intervista raccolta dopi il concerto tenuto a Lo Spirito del Pianeta - Ci sarebbe anche il gesto, che però è molto difficile da trasmettere come stato di coscienza. Ognuno di noi porta dentro di sé un sud, come pure un nord. L’attenzione è rivolta sempre alle terre a svantaggio. Non mi piace parlare di terre povere, perché c’è qualcuno che le rende tali, e nemmeno di emarginati, perché penso ci siano interi popoli fuori di vista. La gente riuscirà ad andare oltre le definizioni e i confini, perché accogliere gli altri significa anche accogliere se stessi. Questo tipo di realtà è vissuto attraverso una sorte di disamericanizzazione del linguaggio, che diventa consapevolezza della lingua dialettale napoletana come simbolo di appartenenza alle proprie radici”. Enzo Avitabile spiega poi come si origina la sua musica: “la scala napoletana, di origine greca, è un elemento di identificazione molto chiaro nel mondo, così come i ritmi di partenza originali che possono essere il sound ancetrale dei Bottari o la tammurriata già presente su molte immagini nella Pompei romana. Questo tipo di combinazione è fondamentale per mettere in luce la propria identità, senza restare vincolati alla sua storia o in maniera nostalgica al passato. E’ un passato con gli occhi rivolti al futuro perchè la cosa importante è accogliere le nuove conoscenze e vivere una sorta di contaminazione felice, affinché non vi sia una ulteriore colonizzazione”. Spesso la musica di Enzo Avitabile parte dal fronte mare, ma raccoglie molte di quelle sonorità e melodie che sono espressione dell’immediato entroterra, in una mescolanza di tradizionali popolari che fondono territori contigui. “Ogni città presente due aspetti, una città frontale e una non frontale, che i più hanno battezzato periferia ma che Papa Francesco ha ricondotto alle periferie dell’anima, richiamando una sorta di abitudine all’isolamento che spesso non vuole dire cercare la solitudine – osserva l’artista del quartiere Marianella - La mia sicuramente è una consapevolezza che parte dal mare, che porta l’eco di voci lontane, tesori immensi, segreti immersi, che parte da una città del 700. Il vero classico napoletano è rappresentato da Pergolesi, Cimarosa, Paisiello. Certamente si dovrebbe parlare in maniera corretta di musica popolaresca. Definiamo musica popolare qualcosa che nasce dal popolo e viene indirizzata a un individuo; viceversa, quando un individuo o un gruppo di individui vogliono destinare qualcosa al popolo, col passare dei secoli questi individui si perdono e la musica ritorna al popolo attraverso una trasmissione orale. Per cui noi oggi non riusciamo a sapere chi ha scritto la prima tammurriata “Bella figliola ca ti chiami Rosa”. La stessa cosa capita per le nostre canzoni. Noi dovremmo essere definiti dei cantautori di canzoni popolaresche. Però impropriamente si utilizza il termine classico napoletano. Lo stesso capita con la parola jazz che di per sé diventerebbe la codifica di un suono che nasceva come traccia originaria di libertà, ma come diceva giustamente Miles Davis, quando codifichi qualcosa perdi il valore della sua portata”. Il mare resta la fonte di ispirazione con il suo entroterra? “Io mi sono voluto ispirare a un altro tipo di mare, il mare verde, riferito a laddove una volta c’era la campagna, concetto che ci riporta di nuovo a parlare della città non frontale, alle zone out of site, fuori dallo schermo visivo. Ribattezziamo mare verde la campagna. Si è pensato erroneamente che Mare Verde fosse riferito e ispirato all’isola d’Ischia, invece è la campagna che ahimè oggi è diventata un insediamento di case popolari. Oltretutto la fascia nord di Napoli è la campagna di S. Alfonso Maria de Liguori, il quale è stato il primo cantautore a usare il dialetto e anche il sacro che poi è diventato liturgico. La città non frontale esiste ovunque. Se noi dobbiamo considerare il sud come a sud delle stelle, ovvero la fede devozionale che nasce a sud delle stelle, quindi nel finito. Tutto ciò se per sud intendiamo un finito che tende all’infinito e un infinito che in maniera misericordiosa scende verso il finito. E questa sarebbe la logica della goccia nell’oceano e dell’oceano in una goccia, un punto nell’infinito e l’infinito in un punto”. Cosa vuole trasmettere oggi con la sua musica? “L’attenzione è stata sempre cercare di dare voce a tutti coloro i quali non hanno tempo di scrivere o magari non sanno farlo. Il lavoro è stato svolto per essere un po’ al contrario di quello che oggi si fa in musica. In musica si tende a essere popstar, a una sorta di divismo tra te e il popolo che dovrebbe poi utilizzare la tua musica. Ciò rivela una sorta di incoerenza, perché è strano che ci si rivolga a degli individui creando una distanza, cercando poi di eliminarla attraverso un messaggio. Io ho fatto un percorso diverso eliminando le distanze tra me e il popolo della musica che mi segue e nel contempo, invece di ispirarmi ad altri artisti e modi di muoversi nel rapporto sociale, mi sono ispirato ad altri individui. Mi è piaciuto molto Padre Pio, anche nella sua parte laica, nel senso di accogliere tutti e stare tra la gente. Mi sono piaciute cose che mi hanno aiutato ad avere un rapporto diverso e qualcuno mi diceva “se stai tra la gente non diventi un mito”. Io ho fatto un esperimento diverso, ho preferito stare tra la gente e sono nel cuore di quelli che mi seguono”. - (PRIMAPRESS)