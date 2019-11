Artbite, il collezionismo accessibile nella "galleria" social di Instagram

(PRIMAPRESS) - MILANO - Il bello si coltiva e l’amore per l’arte si costruisce a piccoli passi fino a diventare, senza neanche accorgersene, un collezionista. E’ dedicato soprattutto al mondo dei giovani il progetto realizzato da Nicoletta Rusconi con Artbite. Una piattaforma basata su Instagram per entrare in contatto con i grandi maestri dell’arte ma anche con giovani protagonisti dell’espressionismo contemporaneo. Il punto di forza del progetto è la selezione di opere che guardano ad un prezzo accessibile pur considerando il valore dell’opera stessa. E’ così che nasce una nuova forma di collezionismo easy: con una “galleria” social e un expertise che mixa prezzo e quotazione dell’artista.

Con Artbite, un semplice tocco sul display del proprio smartphone per entrare in un mondo dell’arte possibile.

Dalla spilla di Piero Gilardi agli anelli di Letizia Cariello, dalla Scultura da portare di Eduard Habicher alla scultura tessile di Igshaan Adams e ancora i dipinti optical di Gerold Miller, le sculture minimal di Franz Schmidt e i modellini delle opere di Riccardo Beretta: sono questi i primi 7 artisti protagonisti della “vetrina” di ARTbite.

Le opere, acquistabili con un investimento che va dai 300 ai 3000 euro, sono state scelte dalla stessa Nicoletta Rusconi con la consulenza del curatore d’arte Giorgio Verzotti. - (PRIMAPRESS)