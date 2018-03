Art is money: da Andy Warhol a Pistoletto ispirati da un dollaro. La mostra alla galleria Rosso20sette di Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Art is money, Money is Art, il titolo della mostra che dal 7 aprile prossimo e fino al 26 maggio sarà esposta con la curatela di Edoardo Marcenaro, alla galleria d’arte contemporanea Rosso20sette di Roma, si presta ad una infinita gamma di interpretazioni e ciascuno si può cimentare ma una su tutte sembra avere più spessore: giocare con l’idea di danaro per averne il giusto distacco. Ed è così che 18 artisti del ‘900 si sono fatti ispirare da un unico soggetto, un dollaro Usa con cui declinare la loro creatività.

Banksy, Andy Warhol, Obey, Michelangelo Pistoletto, Joseph Beuys, D-Face, Dan Tague, Keith Haring, Hayden Kays, Mark Wagner, Solo, Diamond, Dora Tass, Chakib Benkara, Lucamaleonte, Savethewall, Pax Paloscia e Piotr Hanzelewiz hanno sovrascritto, disegnato, ritagliato, bruciato, firmato, accartocciato e customizzato banconote da un dollaro.“Una mostra come Art i money, Money is art - sostiene il critico Giorgio De Finis - non è solo un divertissement, il “gioco” privato che un collezionista prova a condividere con gli artisti che incontra. Ci aiuta a riflettere su alcune questioni fondamentali che hanno a che fare con il modo in cui noi (i “moderni”) consideriamo l'arte. Qui - continua De Finis - da una parte si rimarca, nella direzione del potlach, del dispendio, dell'inutilità, la distanza dell'arte dal mondo “adulto”, improntato, secondo la caricatura che dell'umano fornisce l'homo oeconomicus, alla logica del massimo profitto e del minimo sforzo, e che tanta ricerca socio-antropologica ha combattuto descrivendoci gli strani costumi degli indiani americani o degli isolani delle Trobriand, col loro Kula Ring, un circuito alternativo a quello dello scambio mercantile, che vedeva i nostri “argonauti” del Pacifico occidentale (così li definì Bronislaw Malinowski) affrontare viaggi lunghi e pericolosi per scambiarsi collane e braccialetti di conchiglie gli uni (i ceduti) “uguali” agli altri (gli acquisiti)”.Ma poi c’è l’eterno conflitto tra vil danaro e arte e lì si apre un discussione che affonda la sua dicotomia nei secoli. E in epoca più recente per rimanere nel contesto dei contemporanei il rapporto, spesso resta ambiguo come De Finis rimarca con gli esempi di Salvador Dalì che si guadagna il soprannome di Avida Dollars o come Jeff Koons, per il quale l'arte, in quanto attività fondamentalmente prezzolata, finisce per essere inevitabilmente “puttana”) tra arte e denaro. Basti qui ricordare il doppio salto mortale di Maurizio Cattelan che, in nome del potere raggiunto dal costo dei suoi manufatti, si permettere di regalare a Piazza Affari il suo monumentale dito medio alzato. - (PRIMAPRESS)