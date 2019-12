Al Macro Asilo di Roma apre la provocatoria mostra “Nuovo Ciclo” di Manuela Traini

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si presenta oggi 19 dicembre la mostra “Nuovo Ciclo” di Manuela Traini, a cura di Gianluca Marziani, che apre al Macro Asilo (18,30) di Roma. Manuela Traini (Civitanova Marche, 1982), da sempre, riflette nella sua ricerca sulle tematiche legate alla femminilità, alla fertilità e alla maternità ma mai, come in "Nuovo Ciclo", si era messa così in gioco, "a nudo".

Nuovo Ciclo, è una performance molto forte ma, nello stesso tempo, delicata. In essa confluiscono tutte le esperienze pregresse dell'artista, artistiche e teatrali. L'uso del corpo, infatti, è qui protagonista, oltre la singola opera d'arte che l'artista crea "live".

La performance si caratterizza per una grande eleganze e suggestione. Lo spettatore è rapito nel flusso creativo dell'artista, che scandisce sapientemente il ritmo dell'azione sulle note di una sonata per pianoforte (brano inedito di Natasha Tancredi, presentato in occasione della performance). - (PRIMAPRESS)