Via libera del Consiglio UE alla direttiva che vieta la produzione di oggetti di plastica monouso dal 2021

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Il Consiglio Ue ha dato il via libera formale alla direttiva che vieta dal 2021 la produzione di oggetti in plastica monouso come piatti, posate e cannucce. Anche le aste per palloncini e i bastoncini cotonati in plastica dovranno essere banditi.

Gli Stati membri si sono inoltre impegnati a raggiungere la raccolta delle bottiglie di plastica del 90% entro il 2029 e le bottiglie di plastica dovranno avere un contenuto riciclato di almeno il 25% entro il 2025 e di almeno il 30% entro il 2030. - (PRIMAPRESS)