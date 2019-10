Una gelatina "simula" la pelle e vince il Green Alley Award 2019 dell'economia circolare

(PRIMAPRESS) - MAINZ (GERMANIA) – E’ l'azienda estone Gelatex Technologies ad aggiudicarsi il Green Alley Award 2019 promosso da Landbell Group, uno dei leader nel settore della conformità e lo smaltimento dei rifiuti.

L'idea vincente è un'alternativa alla pelle convenzionale prodotta utilizzando gelatina. La giuria è rimasta particolarmente colpita dall'elevato livello di innovazione del prodotto Gelatex Technologies. L'alternativa ecologica alla pelle è realizzata utilizzando gli scarti gelatinosi di scarso valore provenienti dalle industrie della carne e della pelle. Il materiale è prodotto senza l'uso di tossine ed è organico e biodegradabile. Grazie alla possibilità di personalizzare lo spessore e la texture, Gelatex attira l'interesse dell'industria tessile e automobilistica.

Jan Patrick Schulz, CEO di Landbell Group, è molto soddisfatto del vincitore di quest'anno: "Organizziamo il Green Alley Award dal 2014 e ogni anno il settore delle startup ci regala idee di economia circolare realmente originali". Schulz aggiunge: "Anche quest'anno, sono state presentate buone idee dalle quali abbiamo tratto grande ispirazione. Abbiamo assegnato il Green Alley Award a Gelatex Technologies perché ha sviluppato un'alternativa ecologica alla pelle: un materiale ampiamente utilizzato nell'industria tessile e automobilistica. Realizzare un nuovo prodotto utilizzando gli scarti è perfettamente in linea con l'economia circolare e quindi degno del premio."

Märt-Erik Martens, CTO di Gelatex Technologies, spiega il valore aggiunto offerto dalla loro idea di economia circolare: "Con Gelatex vogliamo offrire un'alternativa alla pelle che sia più ecologica e anche più economica", dice. "Il Green Alley Award 2019 conferma il nostro approccio green: la sostenibilità svolge un ruolo importante nell'economia circolare e siamo felici di essere stati in grado di convincere la giuria con la nostra idea."

“Il Green Alley Award è un momento significativo a livello europeo per la nostra organizzazione e noi siamo orgogliosi di far parte di un gruppo che con iniziative come questa contribuisce alla crescita delle startup e alla diffusione del concetto di Economia Circolare.” Spiega Alberto Canni Ferrari, Country General Manager del Consorzio Erp Italia, parte del gruppo Landbell “Quest’anno il premio è andato a una realtà davvero molto interessante e voglio fare loro i nostri complimenti. Siamo peraltro convinti che anche in Italia ci siano molte giovani startup meritevoli che potrebbero partecipare da protagonista a questa iniziativa e auspichiamo che il vincitore dell’edizione 2020 possa essere una di loro. Il nostro obiettivo, infatti, è quello di favorire la crescita dei talenti innovatori italiani, augurandoci di sostenerli ancora di più, dando loro l’opportunità di realizzare i progetti in ambito sostenibile anche grazie alla nostra piattaforma internazionale.” - (PRIMAPRESS)