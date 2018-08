Scoperto un lago salato su Marte in cui vivono colonie di batteri resistenti al freddo

(PRIMAPRESS) - ROMA - All’apparenza è un lago simile a quelli terrestri con la differenza che si trova nella zona Sud di Marte. Sotto uno strato di ghiaccio di un chilometro e mezzo ed ha una ventina di chilometri di diametro e una temperatura di almeno dieci gradi al di sotto dello zero. La pressione del ghiaccio sovrastante e la presenza di sali disciolti gli permette di restare liquido nonostante il freddo. Sulla Terra, in Artide come in Antartide, si conoscono decine di laghi subglaciali simili. In alcuni vivono colonie di batteri estremofili, capaci di sopravvivere anche al freddo e al buio. L’importante scoperta è stata fatta da un team di ricercatori italiani che stavano lavorando da tempo a questa ipotesi. - (PRIMAPRESS)